– Александр Васильевич, определена дата и место начала сбора национальной команды Украины. Поделитесь, как это стало возможным в военное время.

– Прежде всего, хочется поблагодарить президента УАФ Андрея Павелко и президента УЕФА Александера Чеферина за организацию этого важного для национальной команды Украины сбора, а также руководство государства, которое дало нам разрешение на временный выезд из Украины для того, чтобы отстаивать ее интересы за рубежом.

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Ранее, во время встречи с главой УАФ, я попросил дать мне возможность собрать команду 29 апреля, поскольку, как известно, мы пропустили мартовские даты ФИФА из-за вторжения российской армии в Украину, поэтому футболисты абсолютно лишены игровой практики. Поэтому важно собраться 29 апреля, чтобы мы смогли как следует подготовиться к сверхважному матчу с Шотландией и следующим официальным играм. В июне нас ждет насыщенный игровой календарь, а потому привычного по времени сбора будет мало. Поэтому очень благодарен лично президенту УЕФА за содействие и возможность собраться в прекрасном тренировочном центре вблизи родной для него Любляны.

– Тем временем ведущие украинские клубы, Динамо и Шахтер, уже начали свои сборы и провели первые товарищеские благотворительные матчи. Будет ли это способствовать подготовке сборников?

– Конечно, и я хочу поблагодарить эти клубы и лично их главных тренеров и президентов. Клубные сборы помогут игрокам национальной команды подойти к началу нашего тренировочного цикла в лучших кондициях. Это важно, что клубы собрались раньше, а футболисты получат игровой тонус. А 29 апреля мы уже все вместе начнем нарабатывать варианты ведения игры против соперников, каждый из которых имеет отличный от других игровой стиль.

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– Каким будет график контрольных игр национальной команды?

– Мы обратились с просьбой к УЕФА организовать нам матчи в следующие даты: 2-го, 6-го, 10-го и 14 мая. После этого, 15-16 мая, я планирую дать ребятам два выходных, чтобы они могли встретиться с семьями. А с 17 мая к нам начнут присоединяться первые легионеры, у которых к тому времени закончатся игры в клубах. Одними из первых смогут приехать Соболь, Качараба, Зубков, Яремчук.

Позже присоединятся остальные ребята, время прибытия которых, в том числе, будет зависеть и от успешности выступления их клубов в еврокубках. Вообще же хочу подчеркнуть, что на этом сборе много игроков, у которых, скажем так, была нехватка практики в клубах. Они получат отличный шанс побороться за место в составе главной команды страны, – заявил Петраков в комментарии пресс-службе УАФ.