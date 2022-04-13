"Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров. Мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме, и с нашей стороны нужно им дать возможность в такой форме остаться.

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Сейчас находимся на стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но об этом мы расскажем немного позже", – заявил Протасов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, украинцы встречались с чемпионами мира на групповой стадии отбора (дважды 1:1), а с македонцами – в группе Евро-2020 (победа 2:1).

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