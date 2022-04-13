"Зараз триває пошук хороших зборів й спаринг-партнерів. Ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі, й з нашої сторони потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись.

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Зараз перебуваємо на стадії перемовин з деякими країнами для зборів й проведення матчів з Францією й Північною Македонією, але про це ми розповімо трішки пізніше", – заявив Протасов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, українці зустрічалися з чемпіонами світу на груповій стадії відбору (двічі 1:1), а з македонцями – у групі Євро-2020 (перемога 2:1).

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