Тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым определился, с какими футболистами приступит к подготовке к матчам за путевку на ЧМ-2022.

25 игроков украинских клубов начнут подготовку к матчам плей-офф квалификации на ЧМ-2022 29 апреля в Словении, сообщает официальный сайт УАФ . Футболисты-легионеры (Ярмоленко, Зинченко, Малиновский и другие) присоединятся к остальным после того, как их клубы закончат официальный сезон.

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"Сине-желтые" будут жить и тренироваться на базе национальной ассоциации Словении, расположенной в регионе Горенска. Это было предложение УЕФА .

Из-за повреждений не смогут помочь сборной Украины защитники Динамо Александр Т ы мчик и Никита Бурда. В то же время дебютный вызов в национальную команду получили хавбеки Михаил Мудрик из Шахтера и Алексей Гуцуляк из СК Днепр-1.

Список игроков из украинских клубов:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК Днепр-1).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба – Динамо).

Отметим, что полуфинальный поединок с Шотландией состоится 1 июня. Триумфатор этого противостояния встретится с Уэльсом 5 июня. В течение мая команда Петракова проведет несколько спаррингов, имена соперников и даты матчей будут известны позже.