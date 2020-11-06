Пресаташе "сине-желтых" Александр Гливинский подтвердил, что несколько игроков Динамо не смогут помочь команде из-за коронавируса и травм.

Шевченко объявил расширенный список на ноябрьские матчи сборной Украины – первый вызов героя Мадрида

"Уже точно минус Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (еще не восстановился), Богдан Михайличенко, Николай Шапаренко. В любом случае Андрей Шевченко еще довызовет третьего голкипера", – заявил Гливинский в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что 11 ноября сборная Украины в Хожуве проведет товарищескую встречу с Польшей, 14-го в Лейпциге в рамках Лиги наций сыграет с Германией, а 17-го в Люцерне также в ЛН – со Швейцарией.

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