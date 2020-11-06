Пресаташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський підтвердив, що кілька гравців Динамо не зможуть допомогти команді через коронавірус та травми.

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"Вже точно мінус Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (ще не відновився), Богдан Михайліченко, Микола Шапаренко. У будь-якому разі Андрій Шевченко ще довикличе третього голкіпера", – заявив Гливинський у ефірі програми ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що 11 листопада збірна України в Хожуві проведе товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграє із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у ЛН – зі Швейцарією.

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