Александр Зинченко не будет помощником для "сине-желтых" в сентябрьских поединках Лиги наций, сообщает официальный сайт УАФ . Во время тренировок в Арсенале защитник получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление понадобится около двух недель.

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Зинченко сразу же позвонил по телефону Александру Петракову и сообщил досадную новость. Для наставника сборной Украины это уже третья потеря перед стартом сборов в Варшаве. Ранее из-за серьезных повреждений из списка вызванных выбыли Георгий Бущан и Николай Шапаренко.

Уже сегодня, 16 сентября, "сине-желтые" приступят к подготовке к матчам. Около 10 часов по центральноевропейскому времени в столицу Польши прибудет тренерский штаб, административно-медицинский персонал, а также киперы Дмитрий Резник и Евгений Волынец. Далее ожидается прибытие Андрея Ярмоленко из Аль-Айна и игроков Шахтера, Динамо, СК Днепр-1.

В сентябре подопечные Петракова проведут три заключительных поединка в Лиге наций – два против Шотландии (21, 27 сентября) и один против Армении (24-го).

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