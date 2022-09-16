"Синьо-жовті" починають збиратися у Варшаві, де стартує підготовка до поєдинків Ліги націй проти Шотландії та Вірменії.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим вже приїхав потягом з Києва у Варшаву. Разом із тренерами до столиці Польщі прибули медики, адміністратори збірної та два голкіпери – Євген Волинець і Дмитро Різник, інформує офіційний сайт УАФ.

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Сьогодні близько обіду у розташування збірної прибудуть футболісти Шахтаря, Динамо та СК Дніпро-1, які зіграли свої єврокубкові матчі. Також сьогодні, 16 вересня, прилетить і представник Аль-Айна Андрій Ярмоленко.

Перше тренування під час збору заплановне на сьогодні – заняття відбудеться на полі стадіону Полонія. Футболісти працюватимуть у двох групах, адже лише вчора представники Динамо і СК Дніпро-1 зіграли свої матчі у єврокубках.

У Варшаві "синьо-жовті" тренуватимуться ще два дні – 17-го та 18 вересня. Вранці 19 числа українська делегація вирушить літаком до Глазго. Там до складу збірної України приєднаються решта викликаних легіонерів. Відповідно, тільки за дві доби до матчу з Шотландією українці зможуть провести перше тренування в повному складі.

У цих матчах Петраков не зможе розраховувати на травмованих Олександра Зінченка, Миколу Шапаренка і Георгія Бущана.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у трьох матчах набрали 7 очок і очолюють турнірну таблицю групи B1. Ліга націй завершиться для України трьома матчами – на виїзді проти Шотландії та Вірменії (21 і 24 вересня), та номінально домашня гра з Шотландією в Польщі (27 числа).

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