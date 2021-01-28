Сегодня, 28 января, УЕФА провел церемонию жеребьевки отборочного турнира на чемпионат Европы среди команд U-21. Уже в марте 53 сборные начнут борьбу за 14 путевок в финальный турнир, который будут принимать Грузия и Румыния.

Хозяева первенства получили прямые путевки. Все остальные будут вынуждены пройти сквозь сито квалификации. Перед жеребьевкой команды поделили на корзины, согласно рейтингу УЕФА. Украинская "молодежка" оказалась в третьей корзине.

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В каждой группе будет по представителю каждой корзины, за исключением группы I, где не будет команды из корзины 6. Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшая вторая команда выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022-го разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

По результатам жеребьевки сборная Украины U-21 попала в группу Н. Подопечные Руслана Ротаня сыграют со сверстниками из Фарерских островов, Армении, Северной Македонии, Сербии и Франции. Добавим, что "сине-желтым" не очень повезло со жребием, поскольку из первой корзины получили третью по силе команду (Франция). С другой стороны, за второе место нужно смело бороться, поскольку Сербия (2 корзина) опережает нашу сборную в рейтинге УЕФА совсем немного.

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Результаты жеребьевки отбора на Евро-2023:

Группа A: Эстония, Азербайджан, Финляндия, Норвегия, Австрия, Хорватия

Группа B: Сан-Марино, Латвия, Венгрия, Израиль, Польша, Германия

Группа C: Литва, Мальта, Северная Ирландия, Словакия, Россия, Испания

Группа D: Лихтенштейн, Кипр, Беларусь, Исландия, Греция, Португалия

Группа E: Гибралтар, Молдова, Уэльс, Болгария, Швейцария, Нидерланды

Группа F: Люксембург, Черногория, Босния и Герцеговина, Ирландия, Швеция, Италия

Группа G: Андорра, Косово, Албания, Словения, Чехия, Англия

Группа H: Фарерские острова, Армения, Северная Македония, Украина, Сербия, Франция

Группа I: Казахстан, Шотландия, Бельгия, Турция, Дания