"Соперников нужно воспринимать такими, какие они есть. Мы понимаем, что у нас сложная группа, в которой фаворит – Франция. С балканскими командами всегда было непросто. Фарерские острова и Армению мы тоже не списываем со счетов. В матчах с ними выкладываться придется не меньше, чем в поединках с французами.

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В современном футболе нет слабых соперников, это уже доказано. Впрочем, все будет зависеть только от нас. Молодежная сборная Украины будет стремиться показывать тот футбол, который тренерский штаб прививает своим подопечным, и, безусловно, постарается добиться нужного результата.

Наши стратегические задачи не изменились. Мы хотим воспитать как можно больше ребят для национальной сборной. Однако без мотивации нет прогресса, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пробиться в финальную стадию чемпионата Европы", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, по итогам жеребьевки наша молодежка попала в группу Н, где ее соперниками станут сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

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