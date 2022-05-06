УАФ продолжает попытки найти соперников для подготовки сборной Украины к плей-офф отбора на чемпионат мира.

"Пора что-то анонсировать, потому что часы тикают. Я слышал, что УЕФА специально предоставил Украине своего консультанта, который поможет искать спарринги. Это очень круто, но тренер сборной все же Петраков.

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Я так понимаю, что речь идет о клубах, потому что со сборными почти невозможно. Я даже слышал, что были предложения сыграть со сборной Сан-Марино. Думаю, что уровень клубов и сборной Сан-Марино примерно одинаков. Пусть играют с кем-либо, но дайте наконец этот график", – сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, самая большая победа в истории сборной Украины зафиксирована именно над Сан-Марино – 9:0 на Арене Львов, 6 сентября 2013 года.

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