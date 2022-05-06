"Пора щось анонсувати, бо годинник цокає. Я чув, що УЄФА спеціально надав Україні свого консультанта, який допоможе шукати спаринги. Це дуже круто, але тренер збірної все ж Петраков.

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Я так розумію, що йдеться про клуби, бо зі збірними майже неможливо. Я навіть чув, що були пропозиції зіграти зі збірною Сан-Маріно. Гадаю, що рівень клубів і збірної Сан-Маріно приблизно однаковий. Хай грають з будь-ким, але дайте нарешті цей графік", – повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, найбільша перемога в історії збірної України зафіксована саме над Сан-Маріно – 9:0 на Арені Львів, 6 вересня 2013 року.

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