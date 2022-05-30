Защитник Брюгге Эдуард Соболь оценил готовность команды Александра Петракова к дуэли с шотландцами за выход на ЧМ-2022.

"Сборная Шотландии – это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, поэтому мы в хорошем настроении и хороших кондициях.

Соболь – о возвращении в сборную Украины: "Времени на втягивание в процесс нет, а желание показать себя зашкаливает"

Кроме того, очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, дуэль с Шотландией состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.

Россия напала на Украину: Шахтер хочет "патриотический" чемпионат, сине-желтое знамя на трофее Лиги чемпионов