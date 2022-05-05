Сборная Украины продолжает подготовку к поединку плей-офф отбора на чемпионат мира против Шотландии. К команде в Словении уже успели присоединиться игроки Динамо и нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик.

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Кроме того, к беговой работе приступил и Михаил Мудрик, сообщает официальный сайт УАФ. Обследование не выявило серьезного повреждения приводной мышцы у полузащитника Шахтера, имеет место только отек. Следовательно, Михаилу понадобится еще несколько дней под наблюдением врачей для полноценного восстановления и возвращения к игровым тренировкам.

Напомним, в пятницу, 6 мая, в 17:00 "сине-желтые" проведут первую открытую полноценную тренировку фактически полным составом игроков, выступающих в украинских клубах. За полчаса до этого состоится пресс-конференция Александра Петракова.

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