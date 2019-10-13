Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед матчем с Португалией в рамках восьмого тура квалификации на Евро-2020.

"Когда противостоишь чемпионам Европы, победителям Лиги наций – это большая возможность. У них в распоряжении один из лучших футболистов мира. Для нас очень важно провести матч в своем стиле. Мы играем дома, при полных трибунах. Однозначно постараемся сыграть в нашу игру. Не думаю, что кто-то из соперников завтра будет играть на ничью. От киевской публики жду только поддержки. В течение всех 90 минут.

Игроки готовятся на серьезный матч с серьезным соперником. Все будет зависеть от футболистов обеих команд. Наши исполнители приезжают в сборную, выкладываются, тренируются. Не будем учитывать какие-то нюансы. Играть через два дня на третий тяжело всем. Для этого в матче с Литвой были проведены замены. Не исключено, что завтра выйдут другие игроки. Миколенко готовится к поединку, он в полном порядке.

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Для всех украинцев Покрова – это большой праздник. Будем рады, если военные и бывшие пленные будут присутствовать на матче. Я очень счастлив, что их пригласили, отношусь к ним с полным уважением. Но для нас это, в первую очередь, матч квалификации к Евро-2020, мы не будем играть как-то по-другому.

Я восхищаюсь Криштиану Роналду, его прекрасной формой, его выступлениями. Он делает праздник футбола в каждом городе только своим приездом. Завтра будет вдвойне приятно каждому из наших футболистов выйти против такого мастера. Самое важное в игре против Роналду – не дать ему пространства. Когда он приближается к штрафной, надо ограничивать его движение, закрыть возможность реализовать его скорость.

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Посмотрите с какими командами португальцы играли в этом году: сначала сложные, потом попроще. Как и у нас. Поэтому их голевой задел постепенно увеличивался, это логично, ничего удивительного.

В течение последних 2-3 лет Украина продемонстрировала огромный прогресс. Для нас очень важно играть против топовых сборных. Если победим Португалию – это шаг вперед для Украины, ведь мы выйдем на Евро. Очень хотим показать хорошую игру, но главное – добыть результат", – рассказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, завтра на НСК Олимпийский сборная Украины будет принимать сборную Португалии. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

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