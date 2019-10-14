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Збірна України – дуже сильний суперник, її треба остерігатись, – Каштру зробив серйозне попередження Португалії

00:21 749 Читать на русском
Збірна України – дуже сильний суперник, її треба остерігатись, – Каштру зробив серйозне попередження Португалії
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру застерігає збірну Португалії від недооцінки України перед матчем відбору на Євро-2020.

 

Португальський фахівець дуже високо оцінює поточний рівень команди Андрія Шевченка.

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"Остерігайтеся збірної України! Вони дуже сильні. У них є справді якісні гравці, вони гідно виступають у цьому відборі. Українці мають прекрасний підбір виконавців, серед яких є чимало сильних індивідуальностей. Шевченко досягнув дуже хороших результатів, зрештою вони очолюють групу. Португалії варто більше хвилюватися щодо майбутньої гри", – сказав Каштру в коментарі O Jogo.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський, початок о 21:45.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Луїш Каштру Луїш Каштру Україна - Португалія Шахтар Шахтар Португалія Португалія
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