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Сборная Португалии объявит состав на матчи с Украиной и Сербией на следующей неделе

15:35 41 Читати українською
Сборная Португалии объявит состав на матчи с Украиной и Сербией на следующей неделе
Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду / AS

Стало известно, когда главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявит список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации Евро-2020 против украинцев и сербов.

 

Действующие чемпионы Европы обнародуют список футболистов национальной команды в следующую пятницу. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш должен определиться, кто будет готовиться к стартовым матчам отбора к Евро-2020. Соперниками пиренейцев будут сборная Украины (22 марта) и команда Сербии (25 марта). Оба поединка сборная Португалии проведет дома.

Ожидается, что в национальную команду вернется форвард Ювентуса Криштиану Роналду. Ранее он взял паузу в выступлениях за сборную и не участвовал в премьерном розыгрыше Лиги наций.

Теги
Португалия Португалия Евро-2020 Португалия - Украина
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