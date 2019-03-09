Сборная Португалии объявит состав на матчи с Украиной и Сербией на следующей неделе

Стало известно, когда главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявит список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации Евро-2020 против украинцев и сербов.

Действующие чемпионы Европы обнародуют список футболистов национальной команды в следующую пятницу. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш должен определиться, кто будет готовиться к стартовым матчам отбора к Евро-2020. Соперниками пиренейцев будут сборная Украины (22 марта) и команда Сербии (25 марта). Оба поединка сборная Португалии проведет дома.

Ожидается, что в национальную команду вернется форвард Ювентуса Криштиану Роналду. Ранее он взял паузу в выступлениях за сборную и не участвовал в премьерном розыгрыше Лиги наций.