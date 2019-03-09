Збірна Португалії оголосить склад на матчі з Україною і Сербією наступного тижня

Стало відомо, коли головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш оголосить список гравців, які готуватимуться до матчів кваліфікації Євро-2020 проти українців і сербів.

Чинні чемпіони Європи оприлюднять список футболістів національної команди наступної п'ятниці. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Головний тренер португальців Фернанду Сантуш має визначитися, хто готуватиметься до стартових матчів відбору до Євро-2020. Суперниками піренейців будуть збірна України (22 березня) та команда Сербії (25 березня). Обидва поєдинки збірна Португалії проведе вдома.

Очікується, що до національної команди повернеться форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. Раніше він взяв паузу у виступах за збірну й не брав участь у прем'єрному розіграші Ліги націй.