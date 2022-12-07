На днях ряд СМИ опубликовал информацию о том, что польское правительство в лице премьер-министра страны Матеуша Моравецки выплатит "кадре" 30 миллионов злотых за выход в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Однако подобная новость возмутила польскую общественность, и в стране разгорелся скандал. "Представителям олимпийских видов спорта за места с 1 по 8 не платят, а футболистам за места с 9 по 16 полагается 30 миллионов. Это абсурд", – отметил в комментарии TVP Sport бывший защитник сборной Польши Якуб Вавжиняк.

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В конце концов Моравецки не подтвердил эту информацию. Более того, запланированный разговор премьер-министра с капитаном "кадры" Робертом Левандовски был отменён. Об этом сообщает Wyborcza.

Согласно сайту Transfery.info, польский футбольный союз (PZPN) уже получил от правительства 50 млн. злотых программу для футбольных школ. Отмечается, что других выплат правительством в адрес PZPN не предусмотрено.

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