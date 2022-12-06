Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки пообещал игрокам 30 миллионов злотых за выход в плей-офф ЧМ-2022.

Польское правительство в лице премьер-министра страны Матеуша Моравецки выплатит "кадре" 30 миллионов злотых за выход в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Об этом информирует Wyborcza, ссылаясь на Sportowe Fakty.

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О таком бонусе Моравецки договорился с игроками сборной Польши перед ЧМ-2022. Сообщается, что деньги будут выделены не на польский футбольный союз (PZPN), а именно на игроков, тренеров и персонал.

Отметим, что 30 миллионов злотых по курсу на сегодняшний день равны 6,3 миллиону евро.

Сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ, и уступила на этой стадии Франции (1:3).

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