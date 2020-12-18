ЧМ-2022: Катар открыл четвертый стадион к Мундиалю – впечатляющие фото
22:20 - Читати українською
Катар продолжает готовиться к проведению чемпионата мира в 2022 году.
В Катаре построили уже 4-й стадион к будущему Мундиалю, он будет носить название Аль-Райан. На этой арене проведут 6 поединков группового этапа и матч 1/8 финала.
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Ранее к ЧМ-2022 открыли три арены – Международный стадион Халифа, Аль-Джануб и Эдьюкейшн Сити.
Напомним, сборная Украины будет бороться за путевку на Мундиаль с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Первые матчи квалификации состоятся уже в марте.
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