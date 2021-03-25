Перед матчем проти Гібралтара "вікінги" одягнули футболки з написом "Права людини на полі та поза ним".

ЧС-2022: Катар відкрив четвертий стадіон до Мундіалю – вражаючі фото

Послання Норвегії було адресоване ФІФА та Катару, повідомляє Le Parisien. У пресі з'явилась інформація про смерті 6,5 тисяч мігрантів, які працювали для підготовки до проведення ЧС-2022. Низка європейських країн вже висловила обурення цим фактом, доходить навіть до погроз бойкотувати Мундіаль. Натомість влада Катару не реагує на звинувачення, списуючи смерті на природні випадки.

Нагадаємо, майбутній чемпіонат світу повинен відбуватися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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