Сборная Нигерии уволила тренера-рекордсмена перед решающим раундом отбора на ЧМ-2022
12 декабря 23:22 - Читати українською
На тренерском мостике сборной Нигерии произошли перемены. Гернота Рора заменит бывший капитан команды.
Контракт немецкого специалиста с Федерацией футбола Нигерии завершился, а новое соглашение не будет подписано, сообщает официальный сайт организации.
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Гернот Рор возглавлял сборную Нигерии в течение 64 месяцев, что является рекордом в истории команды. Временно "суперорлов" возглавил Августин Агуавон, являвшийся капитаном, когда сборная выиграла Кубок Африки 27 лет назад.
Отметим, что Нигерия под руководством Гернота Рора пробилась в финальный раунд отбора к ЧМ-2022. Жеребьевка состоится в январе.
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