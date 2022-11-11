Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал определился со списком игроков, которые сыграют на ЧМ-2022 в Катаре.

Твиттер сборной Нидерландов обнародовал видео с Луи ван Галом, который озвучивает список игроков, вызванных на ЧМ-2022.

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Голкиперы: Бейло, Нопперт, Пасвеер.

Защитники: ван Дейк, Аке, Блинд, Тимбер, де Врей, де Лигт, Маласия, Фримпонг, Дюмфрис.

Полузащитники: Фрэнки де Йонг, Бергхейс, Классен, Компейнерс, де Рон, Кеннет Тайлор, Симонс.

Нападающие: Гакпо, Депай, Бергвейн, Янссен, Люк де Йонг, Ноа Ланг, Вергхост.

Заметим, что сборная Нидерландов оказалась в группе A с Сенегалом, Катаром и Эквадором. "Оранье" начнут турнир игрой с Сенегалом 21 ноября, начало в 18:00.

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