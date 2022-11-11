Наставник збірної Нідерландів Луї ван Гал визначився зі списком гравців, які зіграють на ЧС-2022 у Катарі.

Твіттер збірної Нідерландів оприлюднив відео з Луї ван Галом, який озвучує перелік гравців, викликаних на ЧС-2022.

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Голкіпери: Бейло, Нопперт, Пасвеєр.

Захисники: ван Дейк, Аке, Блінд, Тімбер, де Врей, де Лігт, Маласія, Фрімпонг, Дюмфріс.

Півзахисники: Френкі де Йонг, Бергхейс, Классен, Компейнерс, де Рон, Кеннет Тайлор, Сімонс.

Нападники: Гакпо, Депай, Бергвейн, Янссен, Люк де Йонг, Ноа Ланг, Вергхост.

Зауважимо, що збірна Нідерландів опинилась у групі A з Сенегалом, Катаром та Еквадором. "Ораньє" почнуть турнір грою з Сенегалом 21 листопада, початок о 18:00.

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