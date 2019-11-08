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Сборная Италии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020 – Манчини вызвал трех новичков

19:55 10 Читати українською
Сборная Италии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020 – Манчини вызвал трех новичков
Сборная Италии / фото из соцсетей

Тренерский штаб сборной Италии объявил состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Боснии и Герцеговины и Армении.

Впервые вызов в национальную команду получили нападающий Болоньи Риккардо Орсолини, полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли и захиснк Брешии Андреа Чистана.

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Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Пьерлуиджи Голлини (Аталанта), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино)

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Кристиано Бираги, (Интер), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Андреа Чистана (Брешиа), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (все – Рома), Алессио Романьоли (Милан), Эмерсон (Челси), Армандо Иццо (Торино)

Полузащитники: Николо Барелла, (Интер), Николо Дзаньоло (Рома), Жоржиньо (Челси), Марко Верратти (ПСЖ) Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Роландо Мандрагора (Удинезе)

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Федерико Кьеза (Фиорентина), Стефан Эль-Шаарави (Шанхай Шэньхуа), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Федерико Бернардески (Ювентус), Риккардо Орсолини (Болонья), Доменико Берарди (Сассуоло).

Напомним, сборная Италии встретится с Боснией и Герцеговиной 14 ноября, а 18 ноября "Скуадра адзурра" сыграет с Арменией.

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