Збірна Італії оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2020 – Манчіні викликав трьох новачків

Тренерський штаб збірної Італії оголосив склад на матчі відбіркового турніру Євро-2020 проти Боснії та Герцеговини і Вірменії.
Вперше виклик в національну команду отримали нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні, півзахисник Фіорентини Гаетано Кастровіллі і захиснк Брешії Андреа Чістана.
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Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), П'єрлуїджі Голліні (Аталанта), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно);
Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Крістіано Бірагі, (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Андреа Чістана (Брешіа), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці, Джанлука Манчіні, Леонардо Спінаццола (всі – Рома), Алессіо Романьйолі (Мілан), Емерсон (Челсі), Армандо Іццо (Торіно);
Півзахисники: Ніколо Барелла, (Інтер), Ніколо Дзаньйоло (Рома), Жоржінью (Челсі), Марко Верратті (ПСЖ) Гаетано Кастровіллі (Фіорентина), Роландо Мандрагора (Удінезе);
Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Федеріко К'єза (Фіорентина), Стефан Ель-Шаараві (Шанхай Шеньхуа), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі). Федеріко Бернардескі (Ювентус), Ріккардо Орсоліні (Болонья), Доменіко Берарді (Сассуоло).
Нагадаємо, збірна Італії зустрінеться з Боснією і Герцеговиною 14 листопада, а 18 листопада "Скуадра Адзурра" зіграє з Вірменією.
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