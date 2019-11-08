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Сборная Германии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020

18:08 76 Читати українською
Сборная Германии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020
Сборная Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил список игроков, которые будут готовиться к заключительным матчам отбора на чемпионат Евро-2020 против Белоруссии и Северной Ирландии.

К заключительным матчам квалификации готовиться 24 игрока, сообщает официальный твиттер сборной Германии.

Братья Азары, Лукаку, экзотические легионеры – сборная Бельгии объявила заявку на матчи квалификации к Евро-2020

Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Берн Лено (Арсенал, Англия), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания)

Защитники: Йонас Хектор (Кельн), Матиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Никлас Штарк (Герта), Джонатан Та (Байер), Робин Кох (Фрайбург), Нико Шульц (Боруссия Дортмунд)

Полузащитники: Кай Хаверц (Байер), Эмре Джан (Ювентус, Италия), Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Леон Горецка (все – Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Юлиан Брандт, Марко Ройс (оба – Боруссия Дортмунд) Тони Кроос (Реал, Испания), Надим Амири (Байер), Себастьян Руди (Хоффенхайм), Суат Сердар (Шальке)

Нападающие: Тимо Вернер (Лейпциг), Лука Вальдшмидт (Фрайбург)

Напомним, 16 ноября Германию дома примет Беларусь. 19 ноября немцы проведут домашний поединок с Северной Ирландией.

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