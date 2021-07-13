Команда Роберто Манчини получила возможность отпраздновать победу на Евро вместе с родными фанатами.

Итальянская сборная устроила чемпионский парад, проехавшись по улицам Рима на автобусе.

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Собралась огромная толпа, чтобы поздравить чемпионов Европы. Фанаты размахивали флагами, кричали изо всех сил и старались как можно ближе подойти к своим героям. Украшением церемонии стало совместное с командой исполнение песни "Notti magiche" (Волшебные ночи).

Напомним, Италия победила Англию в серии пенальти и второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

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