Команда Роберто Манчіні отримала можливість відсвяткувати перемогу на Євро разом з рідними фанатами.

Італійська збірна влаштувала чемпіонський парад, проїхавшись вулицями Рима на автобусі.

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Зібрався величезний натовп, щоб привітати чемпіонів Європи. Фанати розмахували прапорами, волали з усіх сил та намагалися якомога ближче підійти до своїх героїв. Окрасою церемонії стало спільне з командою виконання пісні "Notti magiche" (Чарівні ночі).

Нагадаємо, Італія перемогла Англію в серії пенальті та вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи.

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