Как известно, в четвертьфинальном матче против сборной Бельгии Спинаццола получил травму ахиллова сухожилия, которая оставит его без футбола на очень длительное время.

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Поэтому, защитник Ромы не сможет помочь команде в Лондоне, где пройдут оба полуфинала и финал чемпионата Европы. Более того, Леонардо уже попрощался с партнерами по команде и отправился в Рим, где ему предстоит начать реабилитацию.

Игроки "Скуадры Адзурры" провели Спинаццолу как настоящего героя. Было много аплодисментов, объятий и даже слез.

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