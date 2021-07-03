Як відомо, у чвертьфінальному матчі проти збірної Бельгії Спінаццола зазнав травми ахілового сухожилля, яка залишить його без футболу на дуже тривалий час.

Спінаццола звернувся до партнерів після жахливої травми – герой збірної Італії попрощався з мріями про фінал Євро

Відтак, захисник Роми не зможе допомогти команді у Лондоні, де відбудуться обидва півфінали та фінал чемпіонату Європи. Ба більше, Леонардо вже попрощався з партнерами по команді та вирушив у Рим, де йому належить розпочати реабілітацію.

Гравці "Скуадри Адзурри" провели Спінаццолу як справжнього героя. Було багато оплесків, обіймів та навіть сліз.

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