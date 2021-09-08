Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні отримав додатковий головний біль перед відбірковим матчем до ЧС-2022 проти Литви.

Збірна Італії не зможе розраховувати на Іммобіле, Інсіньє, К'єзу, Дзаньйоло, Сенсі, Манчіні, Бастоні, Верратті та Пеллегріні у протистоянні з Литвою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Усі гравці отримали пошкодження та вже покинули розташування команди. Окрім того, є сумніви щодо того, чи зможе пара К'єлліні - Бонуччі зіграти у 3 матчі за 6 днів.

До слова, поєдинок проти Литви відбудеться вже сьогодні, 8 вересня. У попередніх двох матчах італійці сенсаційно не змогли перемогти Болгарію (1:1) та Швейцарію (0:0).

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