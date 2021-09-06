Действующие чемпионы Европы продолжили беспроигрышную серию до 36-ти поединков. Это новый рекорд мира – у Бразилии и Испании осталось по 35. Правда, у "селесау" тоже был 36-й матч, но ФИФА не признает ту игру против Румынии официальной.

Италия расписала выездную ничью со Швейцарией – "Скуадра" установила рекорд по количеству матчей без поражений

Отчетный поединок должен был заканчиваться победой Италии – моментов хватало. Однако Ян Зоммер сумел спасти Швейцарию. Голкипер даже парировал пенальти Жоржиньо, который впервые не реализовал удар с точки в составе сборной (не учитываются послематчевые серии).