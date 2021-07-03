Збірна Італії потужно підтримала Спінаццолу після жахливої травми в 1/4 фіналу Євро
3 липня 11:18 - Читать на русском
Захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола отримав хоч якусь розраду після особистої трагедії в 1/4 фіналу Євро проти Бельгії (2:1).
завершено
Ніколо Барелла 31’
Лоренцо Інсіньє 44’
31’ Ніколо Барелла
44’ Лоренцо Інсіньє
Лівий латераль Роми зазнав травми ахіллового сухожилля, яка може вибити його на дуже тривалий термін.
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Збірна Італії вирішила підтримати партнера. Гравці "Скуадри Адзурри" у літаку вийшли на телефонний зв'язок зі Спінаццолою і почали гуртом потужно скандувати пісню на його честь.
Додамо, що шлях Італії на Євро продовжується. 6 липня підопічні Манчіні зійдуться з Іспанією у півфіналі.
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