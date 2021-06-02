Участники чемпионата Европы в составе "Фурии Рохи" проявили максимум уважения к центрбеку и не взяли его 15-й номер, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

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Неполная заявка команды Луиса Энрике позволила оставить нетронутыми два игровых номера. Одним из них стала "15-ка", под которой на протяжении многих лет выступает Серхио Рамос. Нынешний форум, очевидно, должен был стать последним в международной карьере капитана сборной. Он дебютировал за национальную команду еще в 2005 году и триумфовал с ней на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Ранее наставник испанцев Луис Энрике объяснил, почему не взял Рамоса на грядущий чемпионат. Кроме того, ветеран вероятно больше не сыграет за мадридский Реал.

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