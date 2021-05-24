"Мы решили взять с собой только 24 игроков, хотя разрешено 26. Мы не готовы брать с собой больше, потому что хотим, чтобы у всех были возможности на турнире. Обычно в заявке только 18-19 футболистов, и этого достаточно. Тот же Начо выступал на должном уровне, но я решил взять 24-х.

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Выбрать состав – легко и одновременно сложно. Серхио Рамос не попал в заявку, потому что пропустил концовку сезона. Вчера я говорил с ним. Это было трудное решение, но я рекомендовал ему быть эгоистичным и подумать о своем восстановлении. Решение Рамоса было очень продуманным. Я расспрашивал, как он чувствует себя физически. Я уважаю и восхищаюсь им, но основываюсь на том, что считаю лучшим для национальной сборной.

Ляпорт не имеет ничего общего с Рамосом. Он сильный игрок в одной из лучших команд мира. Он не хочет, чтобы кто-то связывал эти два события", – приводит слова Луиса Энрике Mundo Deportivo.

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