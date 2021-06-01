"Фурия Роха" выбрала варианты формы на форум этого года, сообщает официальный Instagram сборной.

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Основной комплект испанцев выполнен в традиционных цветах. Футболки будут красными с желтыми полосами на плечах, а шорты и гетры – синими. В свою очередь вторая форма будет белой с серыми рисунками на животе и спине. Вратари сборной Испании сыграют в оранжевой экипировке. Техническим спонсором сборной является немецкий производитель Adidas.

К слову, на групповом этапе Евро-2020 Испания встретится с командами Швеции, Словакии и Польши.

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