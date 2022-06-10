Сборная Германии нарушила правила УЕФА, надев экипировку женской команды
Бундестим может получить наказание от Союза европейских ассоциаций за жест поддержки женской сборной в матче Лиги наций против Англии.
Встречу против англичан (1:1) подопечные Ганс-Дитера Флика провели в комплекте формы женской национальной команды, потому что хотели поддержать своих коллег, которые вскоре должны играть на Евро-2022.
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Правда, как сообщает GiveMeSport, Немецкий футбольный союз рискует получить от УЕФА штраф за это. Согласно регламенту, Бундестим должна выступать под эмблемой с 4 звездами сверху, но на женской форме их было всего две.
Напомним, команда Флика завершила два поединка Лиги наций против Италии и Англии ничьей 1:1. Уже завтра, 11 июня, ее ждет встреча против Венгрии.
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