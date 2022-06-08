Германия и Англия поделили очки (1:1) в Мюнхене во втором туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Первый тайм на Альянц Арене завершился нулями – гол Йонаса Хофманна был отменен. Но на старте второго тайма хавбек Борусии М все же записал свою фамилию на табло, пробив Пикфорда ударом из пределов штрафной. Подопечные Флика могли укрепить свое преимущество, однако не использовали несколько шансов.

Англия спасла ничью с Германией – Кейн забил юбилейный гол и стал вторым бомбардиром в истории сборной

Мануэль Нойер тоже несколько раз спасал Германию, однако ничего не смог сделать после удара Кейна с пенальти. Для форварда Тоттенхэма это 50-й гол за сборную Англии – впереди только Уэйн Руни (53).

Эта ничья сделала лидером группы Италию, которая в параллельном матче обыграла Венгрию и набрала 4 очка. У Германии 2 балла и третья позиция, Англия набрала первый зачетный пункт и замыкает турнирную таблицу.