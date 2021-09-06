Вингер Кингсли Коман получил травму икроножной мышцы в матче против Украины, информирует официальный сайт FFF.

Миколенко покинул сборную Украины из-за проблем со здоровьем

Игроку Баварии разрешили вернуться в расположение клуба, а на его место Дешам вызвал Виссама Бен-Йеддера. Недавно форвард Монако огорчил Шахтер дублем, хотя это не помогло его команде одолеть "горняков" в квалификации Лиги чемпионов.

Добавим, что Франция будет принимать финнов во вторник (7 сентября). Команда Дешама с 9 очками остается лидером группы D. Следом идут Финляндия и Украина – у них по 5 пунктов, однако подопечные Канервы сыграли на 2 матча меньше.

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