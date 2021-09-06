Сборная Франции понесла потерю в матче против Украины – Дешам срочно довызвал обидчика Шахтера
Заявка сборной Франиции изменилась перед поединком отбора на ЧМ против Финляндии.
Вингер Кингсли Коман получил травму икроножной мышцы в матче против Украины, информирует официальный сайт FFF.
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Игроку Баварии разрешили вернуться в расположение клуба, а на его место Дешам вызвал Виссама Бен-Йеддера. Недавно форвард Монако огорчил Шахтер дублем, хотя это не помогло его команде одолеть "горняков" в квалификации Лиги чемпионов.
Добавим, что Франция будет принимать финнов во вторник (7 сентября). Команда Дешама с 9 очками остается лидером группы D. Следом идут Финляндия и Украина – у них по 5 пунктов, однако подопечные Канервы сыграли на 2 матча меньше.
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