Защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко не поможет главной команде страны в матче с Чехией.

22-летний защитник сегодня, 5 сентября, покинул лагерь главной команды страны. Все из-за боли в ноге, сообщает пресс-служба УАФ.

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Миколенко рассказал об этом тренерскому штабу, который решил отпустить его в Динамо, чтобы избежать риска углубления возможного повреждения. Сейчас в распоряжении Александра Петракова осталось только 19 исполнителей, которые уже приняли участие в вечерней тренировке.

Заметим, Виталий Миколенко провел полные поединки против Казахстана (2:2) и Франции (1:1). Его участие в спарринге с чехами 8 сентября, ожидаемо, является невозможным.

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