Заявка збірної Франіції зазнала змін перед поєдинком відбору на ЧС проти Фінляндії.

Вінгер Кінгслі Коман зазнав травми литкового м'яза у матчі проти України, інформує офіційний сайт FFF.

Миколенко залишив збірну України через проблеми зі здоров'ям

Гравцю Баварії дозволили повернутися в розташування клубу, а на його місце Дешам викликав Віссама Бен-Єддера. Нещодавно форвард Монако засмутив Шахтар дублем, хоча це не допомогло його команді здолати "гірників" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Додамо, що Франція прийматиме фінів у вівторок (7 вересня). Команда Дешама з 9 очками залишається лідером групи D. Слідом ідуть Фінляндія та Україна – у них по 5 пунктів, однак підопічні Канерви зіграли на 2 матчі менше.

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