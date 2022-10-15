Защитник Челси и сборной Англии Рис Джеймс не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира-2022.

Рис Джеймс проконсультировался с врачами по поводу своего повреждения, которое получил в игре с Миланом в Лиге чемпионов. Защитник будет восстанавливаться от травмы в течение следующих 8 недель, сообщает официальный сайт Челси.

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Таким образом, англичанин не сможет сыграть на ЧМ-2022, который стартует для команды Саутгейта 21 ноября – через 5 недель. Впрочем, у "трех львов" есть неплохая альтернатива – Александер-Арнольд, Триппьер и Уокер также могут сыграть справа в обороне.

Отметим, что Джеймс провел 11 матчей за Челси в текущем сезоне, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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