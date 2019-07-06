Сборная Бразилии должна победить Перу несмотря на отсутствие Неймара, – Каземиро

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал предстоящий финал Копа Америка-2019 и отсутствие Неймара в составе команды.

"Неймар – лучший бразильский игрок. Когда он в полном порядке, то его практически не остановить. Но у нас есть и другие великие игроки, мы обладаем отличным подбором футболистов.

Бразилия – Аргентина: Месси роскошным дриблингом уничтожил Каземиро

Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас. Но если его нет, то мы обязаны решать задачи и без него", – приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Напомним, финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу состоится 7 июля. Начало игры в 23:00.

Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа Америка