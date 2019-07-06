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Сборная Бразилии должна победить Перу несмотря на отсутствие Неймара, – Каземиро

09:26 27 Читати українською
Сборная Бразилии должна победить Перу несмотря на отсутствие Неймара, – Каземиро
Каземиро и Неймар / соцсети

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал предстоящий финал Копа Америка-2019 и отсутствие Неймара в составе команды.

 

"Неймар – лучший бразильский игрок. Когда он в полном порядке, то его практически не остановить. Но у нас есть и другие великие игроки, мы обладаем отличным подбором футболистов.

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Если бы Неймар был здесь, это было бы лучше для нас. Но если его нет, то мы обязаны решать задачи и без него", – приводит слова Каземиро Globo Esporte.

Напомним, финальный матч Копа Америка-2019 Бразилия – Перу состоится 7 июля. Начало игры в 23:00.

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Мир Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Бразилия - Перу Каземиро Каземиро Неймар Неймар Бразилия Бразилия Копа Америка
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