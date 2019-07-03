Бразилия – Аргентина: Месси роскошным дриблингом уничтожил Каземиро

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продемонстрировал свой контроль над мячом, уничтожив полузащитника сборной Бразилии и Реала Каземиро.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал, почему его считают лучшим игроком мира.

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В матче против сборной Бразилии Месси оставил Каземиро в дураках, за одно обыграв и Коутиньо.

Впрочем, даже это не помогло аргентинцам одержать победу над Бразилией, которая в итоге и праздновала победу в матче 1/2 финала Копа Америка-2019.

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