Болгарская сборная пережила ужасный инцидент во время выезда на матч Лиги наций против Грузии.

Один из двух автобусов гостевой делегации попал в ДТП по дороге в гостиницу в Тбилиси.

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Водитель потерял управление, в результате чего транспорт врезался в тяжелое препятствие. Переднюю часть разбило вдребезги, а хавбек Тодор Неделев с травмой головы был немедленно доставлен в местную больницу. Представителю Ботева сделали операцию, его жизни сейчас ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Добавим, что матч Грузия – Болгария состоится завтра, начало в 19:00. Хозяева добыли максимум очков в трех турах и возглавляют группу, а гости могут похвастаться всего 2 пунктами.

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