Жизнь аргентинского футболиста Макси Ролона досрочно оборвалась. Ему было 27 лет.

Накануне 27-летний спортсмен погиб на родине вместе с братом. Его автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево, последствия – смертельные.

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Ролон начинал футбольную карьеру в Барселоне, за молодежные команды которой выступал в течение 2010-2016 годов. Потом путь Макси был непрост: короткие вояжи Бразилией, Аргентиной, Чили, Колумбией. Последним клубом футболиста был Аль-Дивания, который он покинул прошлым летом.

Пресс-служба Барселона призналась, что шокирована трагедией экс-игрока молодежной сборной Аргентины, и выразила соболезнования семье.

We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2022

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