Бывший игрок Барселоны погиб в ДТП вместе с братом: ужасные кадры
Жизнь аргентинского футболиста Макси Ролона досрочно оборвалась. Ему было 27 лет.
Накануне 27-летний спортсмен погиб на родине вместе с братом. Его автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево, последствия – смертельные.
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Ролон начинал футбольную карьеру в Барселоне, за молодежные команды которой выступал в течение 2010-2016 годов. Потом путь Макси был непрост: короткие вояжи Бразилией, Аргентиной, Чили, Колумбией. Последним клубом футболиста был Аль-Дивания, который он покинул прошлым летом.
Пресс-служба Барселона призналась, что шокирована трагедией экс-игрока молодежной сборной Аргентины, и выразила соболезнования семье.
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