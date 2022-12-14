Но есть одно условие: новый наставник команды должен быть "серийным победителем".

Бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) открыла вакансию на должность главного тренера, информирует официальный сайт организации. Отправить своё резюме может любой желающий, но у KBVB есть целый ряд условий.

В Бельгии создана рабочая группа по выбору следующего тренера для сборной: решение – за менеджерами топ-клубов

Новый тренер должен быть "чрезвычайно амбициозным серийным победителем с необходимым международным опытом на высшем уровне, футбольными тактическими знаниями, а также необходимыми личными навыками". Также новый наставник должен иметь опыт управления топ-игроками.

В задачу нового главного тренера будет входить создание сплоченной группы и интеграция молодых игроков в основной состав.

Крайний срок подачи заявок – 10 января 2023 года.

Россия едва не убила "золотую" сборную Бельгии – Азар, Лукаку и Компани были шокированы и дважды рисковали жизнями