Хоакин Капарос больше не будет работать во главе сборной Армении.

Сборная Армении в своем твиттере объявила о завершении сотрудничества с испанским специалистом Хоакином Капаросом.

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Причиной стало провальное выступление в Лиге наций – армяне заняли последнее место в группе с Шотландией, Украиной и Ирландией, набрав 3 очка. Также добавился и скандал с местными журналистами, требовавшими отставки Капароса.

Отметим, что наиболее болезненные поражения Армения получила в матчах с Украиной. Первая игра завершилась со счетом 3:0, а во второй украинцы уничтожили соперника со счетом 5:0. Интересно, что "сине-желтые" забили почти половину всех голов (8 мячей) в ворота армян – Шотландия и Ирландия в 4 матчах забили подопечным Капароса 9 голов.

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